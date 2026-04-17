эксперимент по созданию исцеляющего пространства, где искусство поддерживает человека на пути к выздоровлению. Выставка «Вместе» посвящена человеческой связи в эпоху цифровой разобщённости. Название отражает и идею, и принцип сотворчества города, врачей, художников и музыкантов — аналогов проекту в стране нет. Ключевые темы: преодоление одиночества, возвращение глубины общения, взаимодействие с технологиями (во благо или во вред). Цель — вернуть чувство единения с людьми, природой и миром. Экспозиция сосредоточена на человеке уязвимом, ищущем опору. Отдельное внимание — природе как источнику исцеления и последствиям нарушения гармонии с ней. Режим рыботы: ВТ-ЧТ: 12:00-20:00 ПТ-ВС: 11:00-21:00