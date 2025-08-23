Лекция от подкаста «Записки Соседа - Маньяка». Тру-крайм и поп-культура прочно связались воедино с приходом жанра хоррор, триллер и слэшер в мировой кинематограф и печатные издания. Как это повлияло на повседневную жизнь — разберёшь в рамках лекции. Ты сможешь погрузиться в атмосферу мистики и возможно найдёшь новый и свежий взгляд на индустрию, и конечно же сможешь задать свои вопросы авторам подкаста «Записки Соседа - Маньяка». Лекторы: Антон Мельченков — идейный вдохновитель и создатель подкаста. Попробовал различные векторы в творчестве: от поэзии до стендапа, а последние пару лет активно развивается в жанре тру-крайм, привнося туда что-то новое и интересное. Александр Паутов — соавтор, звукорежиссер, а также близкий друг Антона. Александр долгие годы был вплотную связан со звуком, еще со времен, когда они с Антоном играли в КВН.