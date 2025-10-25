Властелин колец. HighTime Orchestra
просп. Мира, 119, стр. 14
Начало:
Завершение:
от 1750₽ до 3000₽
Возраст 12+
Кино
Выставки
Концерты
Про событие
Концерт в оранжерее. Оркестр представит саундтреки из легендарной саги в атмосфере оранжереи — где виолончели звучат как голос Голлума, а контрабасы превращаются в топот урук-хаев. Живые аранжировки, камерная акустика и магия места создадут эффект полного погружения.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи