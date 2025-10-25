Концерт в оранжерее. Оркестр представит саундтреки из легендарной саги в атмосфере оранжереи — где виолончели звучат как голос Голлума, а контрабасы превращаются в топот урук-хаев. Живые аранжировки, камерная акустика и магия места создадут эффект полного погружения.