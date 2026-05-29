Реальная история группы Стаса Намина «Цветы». Группы, чьи песни более пятидесяти лет звучат отовсюду — от радиоприемников до современных стриминговых площадок, и волнуют сердца нескольких поколений. Гнетущая атмосфера семидесятых, перестроечные восьмидесятые, лихие девяностые, и стремительный двадцать первый век – всё это «Цветы» как отражение эпохи того поколения, для которого Ленин и Леннон — единая часть культурного кода. Спектакль – реконструкция подлинных событий по воспоминаниям музыкантов, их жён и подруг, фанатов и друзей. Здесь страдают и радуются, любят и предают, выступают и пишутся на студии – иными словами, проходят школу под названием «Цветы». Некоторые из них уже ушли, другие продолжают свой путь в российских музыкальных топ-чартах. Первая часть истории – «Власть Цветов» – рассказ о первой половине творческой жизни группы. Теперь же история дописана, но, чтобы не утомлять зрителя, режиссёр объединил обе части в один спектакль, который, вполне возможно, убедит тебя в том, что рок-н-ролл жив! А может быть, и подскажет ответ на вопрос, в чём же феномен группы «Цветы»? История разворачивается в формате непрекращающегося джем-сейшна, живая музыка звучит на протяжении всего спектакля в исполнении артистов театра, сопровождая эмоции персонажей и события из жизни группы. Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом. Ближайшие даты: 29 мая 19:00 4 июня 19:00