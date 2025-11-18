Многие люди выступают против убийства сельскохозяйственных животных на том основании, что у них есть сознание. А есть ли оно у них? А что, если оно есть у рыб и насекомых? А у искусственного интеллекта? А у твоего соседа? Что, если оно есть только у тебя? В лекции обсудишь: - что понимается под сознанием с философской и нейронаучной точек зрения; - что такое «трудная проблема сознания»; - какие есть способы обнаружить его у других существ, и почему это сложно. Лектор: Владимир Алипов, учёный-нейробиолог, врач, популяризатор науки. Основное направление научной деятельности – память и её механизмы.