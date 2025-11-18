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Проблема других сознаний: люди, животные и искусственный интеллект

Аудиториум, улица Воздвиженка, 9

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2300₽
Возраст 6+

Про событие

Многие люди выступают против убийства сельскохозяйственных животных на том основании, что у них есть сознание. А есть ли оно у них? А что, если оно есть у рыб и насекомых? А у искусственного интеллекта? А у твоего соседа? Что, если оно есть только у тебя? В лекции обсудишь: - что понимается под сознанием с философской и нейронаучной точек зрения; - что такое «трудная проблема сознания»; - какие есть способы обнаружить его у других существ, и почему это сложно. Лектор: Владимир Алипов, учёный-нейробиолог, врач, популяризатор науки. Основное направление научной деятельности – память и её механизмы.

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