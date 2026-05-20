Комик с честным и живым взглядом на повседневную жизнь. В своём концерте он расскажет о людях, отношениях, работе, странных ситуациях и моментах, в которых каждый сможет узнать себя. Лёгкий стиль, самоирония и простые жизненные истории создают атмосферу настоящего живого стендапа без лишнего пафоса. Этот вечер — возможность хорошо провести время, посмеяться над знакомыми ситуациями и просто отдохнуть в компании качественного юмора.