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Визит дамы

Электротеатр Станиславский
Тверская ул., 23

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 4000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

История драматурга Фридриха Дюрренматта о мести богатой жительницы города Гюллен, которая спустя много лет возвращается на родину, чтобы наказать тех, кто ее предал. В спектакле Олега Добровольского этот сюжет обретает черты новой мифологии: что такое трансгуманизм и можно ли остановить зло, если его механизм запущен очень давно? Главный герой спектакля – Альфред Илл – стоит перед выбором: признав вину, уничтожить себя, или, потеряв все, преобразиться и обрести себя заново. Продолжительность: 4 часа 20 мин. с двумя антрактами.

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