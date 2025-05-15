История драматурга Фридриха Дюрренматта о мести богатой жительницы города Гюллен, которая спустя много лет возвращается на родину, чтобы наказать тех, кто ее предал. В спектакле Олега Добровольского этот сюжет обретает черты новой мифологии: что такое трансгуманизм и можно ли остановить зло, если его механизм запущен очень давно? Главный герой спектакля – Альфред Илл – стоит перед выбором: признав вину, уничтожить себя, или, потеряв все, преобразиться и обрести себя заново. Продолжительность: 4 часа 20 мин. с двумя антрактами.