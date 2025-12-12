Уходи в отрыв с мощнейшим лайнапом, вгоняющим в транс всех и каждого. Хедлайнер: «Колыбель для кошки» — молодая рок-группа из подмосковного Жуковского, пропитавшаяся меланхолией виниловых пластинок и потёртых плёночных фотоальбомов. В главных ролях: «Проекция носорога» — инди. «Карнегия» — московская шугейз/слоукор группа. «Аркада» — это коллектив, придерживающийся традиций и представлений 80-90-х о тяжелой музыке. Бесплатно, бронировать места заранее не нужно.