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Группа «ДОД камень» порадует любителей музыки новым великолепным альбомом «Ощущение мечты», над которым они работали долгое время. Неутомимых гастролёров поддержат группы-товарищи по цеху, всё это мероприятие они затейливо назвали «Византийский прикид». На сцене выступят: Свиная Грусть Radio Nichto Горячка Иван Щеглов и Как будто 2 ДОД Камень
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