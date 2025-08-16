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Византийский прикид

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Группа «ДОД камень» порадует любителей музыки новым великолепным альбомом «Ощущение мечты», над которым они работали долгое время. Неутомимых гастролёров поддержат группы-товарищи по цеху, всё это мероприятие они затейливо назвали «Византийский прикид». На сцене выступят: Свиная Грусть Radio Nichto Горячка Иван Щеглов и Как будто 2 ДОД Камень

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