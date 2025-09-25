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Вечеринки
Про событие
Третья вечеринка из серии Virtualism в коллаборации между онлайн-журналом Digital Pleasure Magazine, Сода Vibe и Gestalt Club. Virtualism («Виртуализм») — это новая регулярная серия вечеринок с полной записью диджейских сетов и гостей вечеринки для публикации в новой рубрике Digital Pleasure Magazine, в центре внимания которой диджеи выпуска, ты и твои яркие эмоции! Главная задача — поделиться с виртуальной средой всем тем, что все так любят: танцами и отборной электронной музыкой. 03 Выпуск | Лайн-ап: – Soda – Insside – DOBROV (sp. guest) – Alexey Cosiness – VADIM CARGO (sp. guest) – Vsevolod Panov FC / DC / 21+ Бокал игристого в комплимент для леди до 00:00.
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