Персональная выставка Евгения Шишкина, подготовленная совместно с галереей Serene. Проект составлен из панорамных фотографий, перенесенных на малярную ленту, деформированных и собранных вновь. Virgin Territory — это не география, а внутреннее состояние. Это пространство, которое еще не затронуто чужими ожиданиями и нормами. Это как белый лист внутри человека — очень хрупкий, но в то же время полный потенциала. Это попытка вернуться к телесному, чувственному, почти детскому способу видеть и ощущать. Режим работы: ср-сб с 12:00 до 20:00 пн-вск - выходной.