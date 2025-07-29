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Virgin Territory

Serene, 1-й Зачатьевский переулок, 8с9

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

Персональная выставка Евгения Шишкина, подготовленная совместно с галереей Serene. Проект составлен из панорамных фотографий, перенесенных на малярную ленту, деформированных и собранных вновь. Virgin Territory — это не география, а внутреннее состояние. Это пространство, которое еще не затронуто чужими ожиданиями и нормами. Это как белый лист внутри человека — очень хрупкий, но в то же время полный потенциала. Это попытка вернуться к телесному, чувственному, почти детскому способу видеть и ощущать. Режим работы: ср-сб с 12:00 до 20:00 пн-вск - выходной.

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