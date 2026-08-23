Вечер, наполненный вкусом, музыкой и волшебством. Особый вечер — тематическая дегустация вин с одним из лучших сомелье города. Это не лекция и не «правильная» дегустация. Это вечер, где вино - для удовольствия, музыка — для настроения, а ты — просто отдыхаешь. В программе: — Дегустация отборных вин; — Интересный, живой и «незаумный» рассказ об особенности напитков; — Живая инструментальная музыка, которая создаст нужную атмосферу и идеально подходит под тему дегустации; — Уют и праздничное настроение, которое ты запомнишь надолго. Блюда не входят в стоимость билета, их можно заказать отдельно.