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Джаз и вино: Испания в бокале

Орбита
Яузская улица, 1/15с1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Вечер, наполненный вкусом, музыкой и волшебством. Особый вечер — тематическая дегустация вин с одним из лучших сомелье города. Это не лекция и не «правильная» дегустация. Это вечер, где вино - для удовольствия, музыка — для настроения, а ты — просто отдыхаешь. В программе: — Дегустация отборных вин; — Интересный, живой и «незаумный» рассказ об особенности напитков; — Живая инструментальная музыка, которая создаст нужную атмосферу и идеально подходит под тему дегустации; — Уют и праздничное настроение, которое ты запомнишь надолго. Блюда не входят в стоимость билета, их можно заказать отдельно.

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