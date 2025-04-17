Вечер обретёт вкус мальбека — вина, которое знают по его бархатистости, дымным акцентам, тёмной ягодной насыщенности. Камерное мероприятие проведёт шеф-сомелье Александр Кулаков. Гостей ждут четыре ярких вида мальбека: от аргентинской классики до крымской интерпретации и бокал просекко на аперитив. Всё в сопровождении гастрономического сета из пяти блюд, созданного шефом «Бочки» Игорем Довгеля специально для этого вечера.