Вечер пройдёт в уютной атмосфере итальянского ресторана, где каждый уголок пропитан гостеприимством и теплом настоящей Италии. Тебя ждут по ходу дегустации 4 вина и 4 блюда. Попробуешь автохтонные, то есть местные и малоизвестные сорта. Поучаствуешь в поиске новых винных (и не только) любимчиков. Не потеряться в запутанном мире итальянских вин помогут опытные сомелье. Обсудишь основные правила дегустации и фудпейринга и сразу закрепишь все новые знания на практике.