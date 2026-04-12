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Винный ужин: Италия

Романико, Большая Татарская улица, 24

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Вечер пройдёт в уютной атмосфере итальянского ресторана, где каждый уголок пропитан гостеприимством и теплом настоящей Италии. Тебя ждут по ходу дегустации 4 вина и 4 блюда. Попробуешь автохтонные, то есть местные и малоизвестные сорта. Поучаствуешь в поиске новых винных (и не только) любимчиков. Не потеряться в запутанном мире итальянских вин помогут опытные сомелье. Обсудишь основные правила дегустации и фудпейринга и сразу закрепишь все новые знания на практике.

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