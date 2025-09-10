ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Винный ужин «Большое русское вино»

Ullu, Мичуринский проспект, 22к1

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Ресторан современной кавказской кухни Ullu открывает сентябрь особым винным ужином, подготовленным совместно с Simple Group и проектом «Большое русское вино». В интерьерах с тонкими этническими акцентами гостям подадут блюда от бренд-шефа Марка Шаха Акбари в сопровождении избранных русских вин. Каждое лично представит бренд-амбассадор проекта БРВ Елена Журко, которая больше 6 лет работала с лучшими винодельнями России. Меню ужина: • Кюве де Витмер Розе, «Золотая Балка» в сопровождении арбуза с даргинским сыром и урбечем; • «Усадьба Мезыбь» Вионье будет дополнено перцем рамиро с тархуновым хумусом и оливками; • Балет Блан. Красная Горка, «Галицкий и Галицкий» подадут с розовым томатом, мутабалем и миксом зелени; • «Реноме» Каберне Фран-Красностоп Розе сопроводят тартаром из лосося с ореховым ткемали; •Локо Чимбали Куприн дополнят слоёным хинкалом с телятиной и сырным муссом; •Пари, «Шумринка» преподнесут в паре с меренгой из фейхоа. Стоимость ужина на одного гостя — 6 000р. Предварительная бронь обязательна. Бронирование по телефону.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Тайны высотки на Красных Воротах
Тайны высотки на Красных Воротах
до

3500₽

Открытый микрофон от комиков с ТВ
Открытый микрофон от комиков с ТВ

от 399₽

Наука и искусство. Трилогия — интеллектуальный стендап
Наука и искусство. Трилогия — интеллектуальный стендап

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста