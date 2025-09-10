Ресторан современной кавказской кухни Ullu открывает сентябрь особым винным ужином, подготовленным совместно с Simple Group и проектом «Большое русское вино». В интерьерах с тонкими этническими акцентами гостям подадут блюда от бренд-шефа Марка Шаха Акбари в сопровождении избранных русских вин. Каждое лично представит бренд-амбассадор проекта БРВ Елена Журко, которая больше 6 лет работала с лучшими винодельнями России. Меню ужина: • Кюве де Витмер Розе, «Золотая Балка» в сопровождении арбуза с даргинским сыром и урбечем; • «Усадьба Мезыбь» Вионье будет дополнено перцем рамиро с тархуновым хумусом и оливками; • Балет Блан. Красная Горка, «Галицкий и Галицкий» подадут с розовым томатом, мутабалем и миксом зелени; • «Реноме» Каберне Фран-Красностоп Розе сопроводят тартаром из лосося с ореховым ткемали; •Локо Чимбали Куприн дополнят слоёным хинкалом с телятиной и сырным муссом; •Пари, «Шумринка» преподнесут в паре с меренгой из фейхоа. Стоимость ужина на одного гостя — 6 000р. Предварительная бронь обязательна. Бронирование по телефону.