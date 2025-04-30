В гранд-кафе «Шануар» пройдёт винный ужин, где ты сможешь перенестись в один из самых знаменитых винодельческих регионов в мире, чьи виноградники являются памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО — Бургундию. На вечере попробуешь разные стили шабли всех уровней от Пти Шабли до Шабли Гран Крю. Шеф повар гранд-кафе «Шануар» Эдуард Архипов приготовит гастрономические специалитеты, а шеф-сомелье Maison Dellos Сергей Аксеновский как всегда проведет заветными винными тропами.