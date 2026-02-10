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Винное казино — дегустация

Отель «Аквамарин», Озерковская набережная, 26

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Завершение:

7000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Представь казино, где вместо фишек — бокалы, а вместо выигрыша — удовольствие от нового вкуса. В этот вечер тебя ждёт авторская дегустационная игра, где предстоит распознавать напитки, делать ставки и проверять свою интуицию. — Дегустация вслепую — Игровая механика в формате казино — Ведущий и авторская программа — Призы для самых метких игроков В меню: вина, которые предстоит не просто попробовать, а угадать — сорт, регион, стиль и другие секреты напитка. Количество мест ограничено — до 15 гостей за один сеанс.

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