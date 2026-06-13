Пятая, юбилейная вечеринка серии Виниловый фронт (Vinyl Front), посвящённая пятилетию Aux Records. Только 100% винила. Диджеи: Диджей Straff Core-wex Hellseekhaaa Kyragabber Jagercore Mdmasha Greg При себе иметь документы, удостоверяющие личность. Запрещено проносить всё запрещённое: колющее, режущее, стреляющее, а также еду и напитки.