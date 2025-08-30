Провожай лето традиционной виниловой вечеринкой в Поле! За пультом бессменный диджей — Иван Шевелёв. Этим вечером тебя ждут: — 2 вида окрошки (вегетарианская и с мясом, на квасе и на кефире) — арбуз и холодное белое вино от наших партнёров Chateau le Grand Vostock — аналоговое звучание уникальная акустическая система класса High End — музыка, под которую невозможно не танцевать