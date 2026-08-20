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Виктор Борисов-Мусатов: грёзы о красоте

Своё поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 2900₽ до 4500₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Лекция с мороженым и цветами. Имя Борисова-Мусатова отзывается в памяти особой нежной красотой его картин, без которых сложно представить искусство Серебряного века. Поговорят о жизни и любви художника, его поисках идеальной красоты, увлечении фотографией, влиянии французского искусства, знаковых для него людях и местах. «Призраки», «Водоём», «Изумрудное ожерелье» и другие знаменитые полотна Борисова-Мусатова раскроются с новой стороны — попробуют понять, почему они производят почти гипнотическое впечатление и кажутся воспоминанием о мире, которого никогда не существовало? «Когда меня пугает жизнь, я отдыхаю в искусстве и в музыке» Так говорил художник и брался за кисть. Ученик Василия Поленова и Павла Чистякова, предтеча символизма «Голубой розы» за короткую (всего 35 лет) и нелегкую (у него была травма позвоночника и небольшой горб) жизнь успел создать цельный образ «красивой эпохи», в которую до сих пор хочется всматриваться и погружаться. Этим ты и займёшься на арт-встрече с Еленой Соломенцевой — искусствоведом и журналистом, которая легко и увлекательно рассказывает об искусстве, сочетая живопись с историей, вкусами, ароматами и тактильными ощущениями. Сбор гостей к 19:00, начало лекции в 19:30. В стоимость билета включено угощение.

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