Фестиваль, который пробудит тело, подарит бодрость духа, поднимет настроение и расширит границы восприятия себя и окружающего мира. На фестивале тебя ждёт хатха-йога, ханг-медитация, ароматерапия, массажные мастер-классы, арт-терапия, марке изделий ручной работы и невероятный концерт коллектива Florion. В уютном пространстве ты сможешь: — позаниматься йогой и познакомиться с телесными практиками, которые избавляют от блоков и зажимов в теле — пробудить воображение и выйти за пределы привычного взгляда на жизнь на арт-терапии — принять участие в игре «Лила», которая позволит изменить паттерны поведения и увидеть новые возможности — потанцевать в потоке и насладиться удивительным атмосферным концертом — встретить интересных людей, найти новые идеи и просто отдохнуть Почитать полную программу и подробности можно по кнопке «Купить билет».