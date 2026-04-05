ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Весенняя перезагрузка. Практики без границ

«Прана» на Баррикадной, Зоологическая улица, 4

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 4500₽
Возраст 6+
Концерты
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Фестиваль, который пробудит тело, подарит бодрость духа, поднимет настроение и расширит границы восприятия себя и окружающего мира. На фестивале тебя ждёт хатха-йога, ханг-медитация, ароматерапия, массажные мастер-классы, арт-терапия, марке изделий ручной работы и невероятный концерт коллектива Florion. В уютном пространстве ты сможешь: — позаниматься йогой и познакомиться с телесными практиками, которые избавляют от блоков и зажимов в теле — пробудить воображение и выйти за пределы привычного взгляда на жизнь на арт-терапии — принять участие в игре «Лила», которая позволит изменить паттерны поведения и увидеть новые возможности — потанцевать в потоке и насладиться удивительным атмосферным концертом — встретить интересных людей, найти новые идеи и просто отдохнуть Почитать полную программу и подробности можно по кнопке «Купить билет».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»
Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»

1200₽

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста