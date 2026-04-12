Есть вещи, которые сложно купить — их можно только сделать. Вот такой венок — один из них. На мастер-классе будут работать с живой мимозой, мягкой зеленью и основой из натуральной лозы. Ты сам решаешь, где будет больше пышности, где — воздуха, куда ляжет бархатная лента. Это неспешный, почти медитативный процесс — руки заняты, голова отдыхает, и откуда-то появляется что-то очень красивое. Уйдёшь домой с венком, который захочется повесить сразу — на дверь, у зеркала, над кроватью. Пусть весна войдёт в дом первой.