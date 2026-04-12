ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Весенний венок

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Есть вещи, которые сложно купить — их можно только сделать. Вот такой венок — один из них. На мастер-классе будут работать с живой мимозой, мягкой зеленью и основой из натуральной лозы. Ты сам решаешь, где будет больше пышности, где — воздуха, куда ляжет бархатная лента. Это неспешный, почти медитативный процесс — руки заняты, голова отдыхает, и откуда-то появляется что-то очень красивое. Уйдёшь домой с венком, который захочется повесить сразу — на дверь, у зеркала, над кроватью. Пусть весна войдёт в дом первой.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Вдох
Вдох
до

от 3900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста