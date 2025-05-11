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Весенний Своп

Friend Function, Садовая-Черногрязская улица, 13/3с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Фестивали

Про событие

Совсем скоро лето. Хочется как-то подготовиться к его приходу: и шкаф почистить от лишнего и разонравившегося, и наоборот наполнить новым нужным и классным. Как это объединить и сделать одновременно? Прийти на московский своп. Как это работает? Ты приносишь свои вещи, которые больше тебе не актуальны, и можешь обменять их на те, что принесли другие ребята — всё просто. Если после свопа что-то останется, отправят в благотворительный фонд «Второе дыхание», а оттуда нуждающимся, на переработку или в их секонды. Правила: Можно приходить как с вещами, так и без них (главное указать это в форме регистрации). Все они должны быть в хорошем состоянии. Что ещё будет на свопе? Тебя ждут: Музыка и классная атмосфера; Игры на знакомство; Гадание на картах.

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