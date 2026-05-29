Весенний концерт в джаз-клубе
Верхняя Радищевская ул., 21
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от 2000₽ до 4500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Женя Любич – петербургская певица мировой величины. Её часто называют «русской француженкой». В программе вечера — песни Жени, написанные в джазовой стилистике, а также наверняка прозвучит пара джазовых стандартов, и это особое удовольствие — слышать что-то известное и узнаваемое в интерпретации автора-исполнительницы, когда вдруг в том, что знаешь практически наизусть, появляется уникальность.
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