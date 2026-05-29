Женя Любич – петербургская певица мировой величины. Её часто называют «русской француженкой». В программе вечера — песни Жени, написанные в джазовой стилистике, а также наверняка прозвучит пара джазовых стандартов, и это особое удовольствие — слышать что-то известное и узнаваемое в интерпретации автора-исполнительницы, когда вдруг в том, что знаешь практически наизусть, появляется уникальность.