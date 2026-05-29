ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Весенний концерт в джаз-клубе

Джаз-клуб Игоря Бутмана
Верхняя Радищевская ул., 21

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Женя Любич – петербургская певица мировой величины. Её часто называют «русской француженкой». В программе вечера — песни Жени, написанные в джазовой стилистике, а также наверняка прозвучит пара джазовых стандартов, и это особое удовольствие — слышать что-то известное и узнаваемое в интерпретации автора-исполнительницы, когда вдруг в том, что знаешь практически наизусть, появляется уникальность.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

МьюзАп Шоу
МьюзАп Шоу

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста