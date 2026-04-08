Джаз-клуб Игоря Бутмана — преемник легендарного LeClub и центр притяжения джазовой жизни столицы. Клуб регулярно попадает в список лучших джазовых площадок мира по версии авторитетного издания Downbeat (США) Захватывающая, не утихающая ни на один день джазовая жизнь и выступления мировых легенд жанра уже третье десятилетие делают Таганку джазовым эпицентром столицы, где на твоих глазах создаётся новая история российского джаза. пн-пт 18:00–00:00; сб,вс 17:00–00:00 Сайт: https://moscow.butmanclub.ru/
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Хорошее место,большой выбор мероприятий