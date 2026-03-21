Мастер-класс, на котором ты сможешь познакомиться с техникой декупажа, научиться сочетать узоры и фактуры, добавлять объём и выразительность, создавая открытку в нежных весенних тонах. Твои работы станут прекрасным подарком для близких или украшением интерьера. Все материалы включены в стоимость.