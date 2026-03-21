Весенние открытки в технике декупаж
Федеративный проспект, 46к1
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс, на котором ты сможешь познакомиться с техникой декупажа, научиться сочетать узоры и фактуры, добавлять объём и выразительность, создавая открытку в нежных весенних тонах. Твои работы станут прекрасным подарком для близких или украшением интерьера. Все материалы включены в стоимость.
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