На цирковой арене для рейверов Москвы — учёные диджеи, танцующие львы. Жонглёры-медвежата, собаки-акробаты, канатоходец-слон и Доктор чемпион. Единственные в мире диджеи-силачи подбрасывают треки, как детские мячи. Колонки Вертикали разнос устроят тебе, а клоуны за пультом устроят балаган. Весёлые сцены, угарные мемы. Огромный успех. На баре коктейли. Пивасик — отменный.