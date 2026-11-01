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Вертикаль Soundsystem 3 года

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

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от 0₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

На цирковой арене для рейверов Москвы — учёные диджеи, танцующие львы. Жонглёры-медвежата, собаки-акробаты, канатоходец-слон и Доктор чемпион. Единственные в мире диджеи-силачи подбрасывают треки, как детские мячи. Колонки Вертикали разнос устроят тебе, а клоуны за пультом устроят балаган. Весёлые сцены, угарные мемы. Огромный успех. На баре коктейли. Пивасик — отменный.

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