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Вершина Fest: День открытых дверей

Малый Харитоньевский переулок, 9/13с9

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+

Про событие

Мероприятие, созданное для всех, кто стремится к гармонии, балансу и осознанности в жизни. Независимо от твоего опыта в практике йоги или медитации, это событие откроет новые грани твоих возможностей и поможет зарядиться энергией на долгое время. Организаторы собрали специалистов и подготовили разнообразную программу, чтобы ты мог найти что-то полезное и интересное для себя. Приходи, если чувствуешь: тебе пора перезагрузиться, вдохновиться и наполниться энергией.

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