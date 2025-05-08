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Про событие
Мероприятие, созданное для всех, кто стремится к гармонии, балансу и осознанности в жизни. Независимо от твоего опыта в практике йоги или медитации, это событие откроет новые грани твоих возможностей и поможет зарядиться энергией на долгое время. Организаторы собрали специалистов и подготовили разнообразную программу, чтобы ты мог найти что-то полезное и интересное для себя. Приходи, если чувствуешь: тебе пора перезагрузиться, вдохновиться и наполниться энергией.
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