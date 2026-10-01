Семья Алвинг вновь открывает двери своего дома. Тот, кто уже был здесь, знает: этот спектакль невозможно объяснить — его нужно увидеть и прожить самому. А тем, кто окажется здесь впервые, ещё только предстоит понять, насколько глубоко они готовы погрузиться в происходящее. В основе постановки — пьеса норвежского драматурга Генрика Ибсена «Привидения». Во время вечера ты будешь свободно перемещаться по четырём этажам старинного особняка, следуя за героями, собственными импульсами, ощущениями и эмоциями. Здесь нет дистанции. Нет зрительного зала. Ты попадаешь в пространство истории, которая живёт своей жизнью рядом с тобой. Иногда тебя не замечают. Иногда выбирают именно тебя. Один вечер остаётся воспоминанием. Следующий становится личным переживанием. Продолжительность: 2,5 часа.