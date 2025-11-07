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[отменено] Верните мой 2007

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

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Завершение:

от 1300₽ до 6000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

2007-й — это больше, чем просто год. Это флешки с заветным плейлистом, чёрный лак на ногтях, аватарки с Джаредом Лето и бессонные ночи под «Welcome to the Black Parade». Это время, когда музыка казалась личной исповедью, а каждый трек — как будто о тебе. «Верните мой 2007» — это вечер возвращения в ту самую атмосферу. На сцене прозвучат культовые группы 2000-х — Tokio Hotel, 30 Seconds to Mars, My Chemical Romance, Linkin Park и другие — в инструментальном исполнении коллектива GRANI MUSIC. GRANI — пятеро музыкантов, которые бережно передают дух эпохи, создавая новое звучание знакомых песен без слов, но с той же эмоциональной глубиной и драйвом. Этот концерт — для тех, кто всё ещё помнит, что такое стоп-кадры на YouTube в 240p, кто рисовал на полях цитаты из песен, и кто до сих пор знает наизусть первые аккорды «Numb» или «Monsoon». Погрузись в музыку времени, когда чувства были громче, а жизнь — чуть драматичнее.

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