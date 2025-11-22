Когда за окном сырость, слякоть и серое небо, а дела навалились и ты в вечном напряжении, хочется отдыха, спокойствия и вернуть себе былую радость. Это камерное психотерапевтическое мероприятие с ответом на вопрос: «Как остановить осеннюю печаль и обрести эмоциональную стабильность, позитивный настрой и силы для дальнейших свершений?» Ты начнёшь с занятия по системе Pilates, а затем погрузишься в психологическую беседу, чтобы найти причины твоего состояния. Если ты чувствуешь опустошение, постоянное напряжение и устал от мыслей по кругу — это мероприятие поможет тебе снять стресс, найти ресурс и ощутить давно забытое спокойствие. Ведущие: 1) Любовь Князева — тренер Polestar Pilates, дипломированный нутрициолог и психолог-консультант по пищевому поведению. 2) Юлия Фидоровская — фармаколог, психолог, кандидат т.н., специалист по работе с ресурсными состояниями и целями. Что тебя ждёт: — Доверительная атмосфера в мини-группе до 8 человек, где каждый сможет раскрыться ровно настолько, насколько ему комфортно — Занятие по системе Pilates для снятия телесных зажимов и смещения фокуса внутрь себя — Психологическая работа с телесными блоками и неразрешенной ситуацией — Инструменты по осознанию и проработке своих чувств