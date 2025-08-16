«Что ни вечер, то мне, молодцу, ненавистен княжий терем» — если это про тебя, то приглашаем на «Веретено»! Полуролевое фэнтезийно-средневековое гульбище. Можно послушать фолк-музыкантов, купить диковинку, обыграть напёрсточника, получить на орехи на ристалище и быть обвиненным в пособничестве ведьмам. Список городских менестрелей: - Cicadi Tales - Vilisa - Около - Загадки Евы - Alcantar | Musica Autentica Услаждать твой взор (и заодно учить танцевать, чтобы ты тоже мог услаждать чей-нибудь взор) будут: - TribalFoxDance - SenpoliyaGroup - Мария Розалка - КИМиФ «Паладин» А также тебя ждёт таверна, NPC, квест для всех, кто придёт в соответствующем костюме и ярмарка.