Выставка Семёна Галинова и Марии Качаловой. Специально для проекта художники совместно подготовили тотальную инсталляцию, Семён Галинов создал крупноформатные живописные работы, а Мария Качалова — камерные объекты из черной стали и свинца. Выставка выстраивает оппозицию между интенсивностью момента и вневременной ясностью геометрических монументальных форм. Предельный опыт человека — в секунду мучительного выбора или напряженного ожидания удара разворачивается на фоне безразличной вечности. Ставя вопрос об отношении своевременного и вневременного авторы показывают, каким образом искусство лишает жизненные феномены их грубой фактичности и случайности. Время работы: ВТ–ВС 12:00–20:00