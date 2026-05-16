В велопоходе проедешь вдоль полей и лесов, проведёшь день активно, наслаждаясь живописными видами Москва-реки. Будут делать остановки в красивых локациях для фото. Километраж у велопохода не маленький, поэтому нужно быть к нему готовым. Так как часть нашего маршрута пролегает по дорогам общего пользования — настоятельно рекомендуется быть в шлеме, это не просто аксессуар, а твоя личная безопасность. Первые километры от станции проедешь вдоль автомобильной асфальтовой дороги, но недолго. Совсем скоро свернёшь с дороги и начнёшь велопоход вдоль Москва-реки. В этом месте будет довольно быстрый спуск — наличие исправных тормозов обязательно. Но ты точно справишься, а если будет страшно, пройдёшь спуск пешком. Это насыщенный маршрут — в начале пути Усадьба Любвино, маяк на берегу реки. У маяка сделаешь зарядку. Увидишь небольшой водопад, проедешь мимо одного из самых длинных подвесных мостов Подмосковья. Несмотря на то, что белоснежный дворец, окруженный заросшим парком, утратил былое величие, здесь до сих пор можно найти следы прекрасного дворянского поместья, а в сохранившемся главном доме в стиле неоклассики всё ещё можно рассмотреть величественную архитектуру. Сейчас усадьба выглядит заброшенной. Вход на территорию усадьбы свободный. Главное здание закрыто для посещения. После усадьбы тебя ждёт спуск к реке и велотрасса «Вело-2». Основную часть «Вело-2» назвать сложной нельзя — рельеф незначительный, через все овражки перекинуты мостики, местами подготовленные участки из гранитного отсева. Это идеальный баланс между драйвом и удовольствием для тех, кто уже уверенно держит руль. Львиная доля маршрута пролегает вдоль Москва реки, при этом маршрут удивляет разнообразием покрытий: асфальт, гравийка, лесные и полевые тропинки, деревянные помосты. Вторая часть велопути пролегает по полевым дорогам, почти всё время проведёшь у реки. Проедешь мимо усадьбы Васильевское, которую попробуешь рассмотреть с берега, мимо заказника Биостанции МГУ и к вечеру доберёшься до финиша похода — станции Звенигород. Можно задержаться в городе и прокатиться по его историческому центру. Если останутся силы, можно заглянуть в Саввино-Сторожевский монастырь с его знаменитой трапезной. Это добавит твоему путешествию километры и дополнительный впечатления. — Покрышки должны быть универсальные. — Крайне не рекомендуются к поездкам складные, трехколесные или шоссейные велосипеды. Такие эксперименты подходят только отчаянным спортивным туристам разрядникам. Перед походом проверьте исправность велосипеда: • тормоза • переключатель скоростей • наличие переднего и заднего заряженных фонарей Всё тщательно осмотри и смажь.