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Вело вечеринка с DJ-сетом

Сфера Х5, Парк культуры и отдыха имени М. Горького, улица Крымский Вал, 9

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Сбор гостей и СТМ-брейк: встреча в «Сфере», пьёшь отличные прохладительные напитки, заряжаешь телефон, подготовка байка и общение. Музыкальный разогрев: лови правильный вайб под диджей-сет. Включай неоновую подсветку, LED-фары, светоотражающие элементы и дружной колонной старт на ночную велопрогулку по городу. Возвращение в «Сферу», делишься эмоциями и обсуждение грядущего фестиваля. Для тех, кто поедет на заезд действуют правила: иметь исправный велосипед (руль — баран), шлем.

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