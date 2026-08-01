Сбор гостей и СТМ-брейк: встреча в «Сфере», пьёшь отличные прохладительные напитки, заряжаешь телефон, подготовка байка и общение. Музыкальный разогрев: лови правильный вайб под диджей-сет. Включай неоновую подсветку, LED-фары, светоотражающие элементы и дружной колонной старт на ночную велопрогулку по городу. Возвращение в «Сферу», делишься эмоциями и обсуждение грядущего фестиваля. Для тех, кто поедет на заезд действуют правила: иметь исправный велосипед (руль — баран), шлем.