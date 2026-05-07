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Концерты
Про событие
Группа «Великое Счастье», играющая в искусственном жанре гранжкор-гранж, но поэкстремальнее и потяжелее, даёт два концерта в столицах. При поддержке групп: «Задача Трёх Тел», «ХАРП», и Inspaer Ну в общем просто кайфовый майский гигос, на котором будет жёстко-угарно и бесконечно прекрасно.
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