Пабло Пикассо — гений XX века, создавший новый язык искусства и человек, ломавший судьбы ради него. Эта лекция — разговор без купюр и глянцевых мифов: что скрывается за «голубым» и «розовым» периодами, почему каждая новая муза превращалась в художественное открытие, как любовные драмы и страхи становились сюжетом картин, и почему его творчество — это на 100% автобиография. В программе: — Как легенда о «мертворождённом гении» повлияла на самоощущение и творчество Пикассо; — Что на самом деле скрывается за «голубым» и «розовым» периодами и как личная драма становилась главным двигателем его творчества; — Эрос и Танатос в работах Пикассо: где проходит грань между одержимостью женским телом и его деформацией; — Как его история помогает понять природу любой большой страсти — как творческой, так и человеческой, и почему мы готовы прощать гениям то, что никогда не простили бы обычным людям. Лектор: Наталья Лавренова — искусствовед, лектор, педагог, коллекционер предметов современного искусства, автор ТГ-канала «Искусству быть!».