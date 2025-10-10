Великий Гетсби
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Приходи на кинопоказ легендарной экранизации «Великий Гэтсби» от База Лурмана. Увидишь, что остаётся, когда стихает музыка и гаснут огни. Погрузишься в эпоху джаза, блистающих платьев-флаппер и шампанского рекой. Вход за любой донат.
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