Приходи на кинопоказ легендарной экранизации «Великий Гэтсби» от База Лурмана. Увидишь, что остаётся, когда стихает музыка и гаснут огни. Погрузишься в эпоху джаза, блистающих платьев-флаппер и шампанского рекой. Вход за любой донат.