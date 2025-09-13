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Это музыкальный континуум с дикой силой уносящий в запредельные пространства самых разных психоделических жанров. Для тебя выступят 7 составов, которые способны перевернуть все представления о привычных ходах и устоявшихся формах. Заинтригован? Тогда об участниках фестиваля: Проникновенный, расслабляющий мышцы и открывающий новые горизонты мерцающий психоэмбиент от Сияющей пустоты. Очищающий от повседневности enter the void, так сказать. Сумасшедший густой навар психорока с деликатной винтажной инкрустацией от VERTYXA. Осторожно, может кровь из носа пойти от насыщенности и количества красок. Удалой гаражный беспредел с кислотными вспышками и разухабистыми размерами чётко попадающий в уши и сердца от Задач трeх тел . Ну да, придётся хорошо озадачиться и поплясать от души. Давно мечтал увидеть и попасть на ru-группу в лучших традициях King Gizzard & the Lizard Wizard и послэмить под краут-ритмы? О Мяу! Тебе точно стоит послушать и увидеть от ORWELL'S MAGAZINE. Неуправляемый калейдоскоп чувств и музыкальных сюрпризов от КЛАЦ!, Импровизационная история, непередаваемая словами. Неистово летний напор, убаюкивающая нежность и смятение от Жйвы. Всего два инструмента, раскрывающие всю гамму живых эмоций, оголяя фибры матрока, метала и того что сам найдёшь. Таинственные космические странники оглушительно и мастерски врежут по стонеру и не только, отправляя в галактические эйсид-путешествия. Качают как боги, левитируют головы и ноги. Для многих уже культовые ГЛУХИЕ. Билеты 500/350 с репостом https://vk.com/wall-232531356_1 (Показать репост на входе, и не удалять его до начала события) Билеты только на входе.
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