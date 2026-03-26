Красота здесь и есть единственная религия. Она спасает от разрушительных соблазнов и дарит величие, а значит, и вечную жизнь. Джеп Гамбарделла — превосходный писатель, автор бестселлера, правда, было это сорок лет назад, и с тех пор он не написал ни одной книги. Только что ему исполнилось 65 лет, и по такому поводу на одной из крыш в центре Рима состоялась превосходная вечеринка. В меню: тёплая домашняя фокачча с оливковым маслом и вялеными томатами, фрикадельки (говядина и индейка) с цедрой лайма и кремом из йогурта, а на десерт волшебный крем брюле, который каждый подожжет самостоятельно из напитков: приветственный бокал вина, гречишный чай. Просмотр фильм в оригинале (английский) с русскими субтитрами. Немного о правилах и особенностях: — если у тебя есть аллергии, или тебе хочется прийти на определенный показ, но позиции из меню тебе не подходят, напиши пожалуйста; — нельзя приобрести дополнительный алкоголь и конечно же нельзя прийти со своим; — в Палатах живёт Герцог, это кот (не особо подходит к людям) — в случае аллергии, просьба учитывать это; — свободная рассадка и, как гласит название проекта, — можно быть едва знакомыми, но хорошо провести время вместе — и да, есть великая вероятность, что рядом с тобой будут сидеть незнакомцы; — если ты пришёл в свой день рождения или привёл с собой сюрпризом именниника/цу, не стесняйся сообщить об этом заранее — организуют приятный сюрприз. Если ты не сможешь прийти в гости, но уже купил билет, его можно передать другому человеку. Вернуть билет можно не позднее 24 часов до начала мероприятия. Оставляют за собой право удержать комиссию сервиса, если между покупкой и возвратом билета прошло менее 2 часов.