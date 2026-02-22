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Велесова ночь

Бар «Край», Николоямская улица, 62

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от 500₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Когда Велес распахивает врата между мирами, Perecore & Synapse х Sound приглашает в путешествие сквозь Явь, Навь и Правь. В честь дня рождения Schlema, проводов зимы и встречи весны команды воссоздадут древний обряд. Три мира — три состояния: от живого ритма Яви до мистической глубины Прави. Войди в Явь как живой. Спустись в Навь как искатель. Поднимись в Правь как посвящённый. Явь — мир живых, главный танцпол. Здесь бьется пульс ночи. Кульминация: живое выступление Coolebeat с презентацией альбома «Лубокъ». Навь — мир духов, арт-зона. Пространство тайн, преображений и маркета. Правь — обитель истинных знаний и ценностей. Пространство для тех, кто ищет глубинный смысл и готов прикоснуться к сакральному. В эту ночь будут звучать сеты от резидентов и друзей промо-команд Perecore & Synapse х Sound: Промо Perecore: Fin, Slow_Freak, Mary Kind, Wawezz, Farce Majoure & Гришаня Промо Synapse > Sound: Алиna, BB Gala, Space Taker, Tema Rodin, Wise KAA, Leo Un Friends of Promo: Absent Presence, Arkady Air, Belkin, Encrypted Music Source, Kultura, Mashera, Могила

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