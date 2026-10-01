Представительница творческой династии Мессерер-Плисецких, Майя Плисецкая прославилась как балерина с яркой индивидуальностью и узнаваемым стилем. Одетта-Одиллия из «Лебединого озера», Китри из «Дон Кихота», Зарема из «Бахчисарайского фонтана», Кармен из «Кармен-сюиты», — эти и многие другие партии Майи Плисецкой вошли в историю мирового балета. Но танцем её талант не ограничивался: мемуаристка, актриса, модель, она снималась у Ричарда Аведона, Сесила Битона и Ирвина Пена и стала первой советской артисткой, которую пригласил для съемок журнал Vogue. Майей восхищались Ив Сен-Лоран и Коко Шанель, а Пьер Карден называл ее La Plissetskaïa — как явление космического масштаба. Выставку откроет рассказ о семье Мессерер-Плисецких — династии, неразрывно связанной с хореографией и театром. Впервые зрителю будут доступны личные семейные архивы и видеозаписи, предоставленные братом Майи Михайловны, артистом балета и педагогом Азарием Плисецким. Затем история переместится в воссозданный репетиционный зал, а следом — в Большой театр, где балерина исполнила свои самые знаковые партии. Экспозиция подробно расскажет о «Кармен-сюите», атмосферу которой передадут работы Натальи Гончаровой и Петра Кончаловского. Рядом можно будет увидеть портреты самой Плисецкой кисти Артура Фонвизина и Бориса Мессерера, брата балерины. Заключительные залы раскроют «небалетную» сторону жизни Майи Плисецкой: знаменитые фэшн-съемки для Vogue и Elle, союз с композитором Родионом Щедриным, дружба с Лилей Брик, Марком Шагалом и Пьером Карденом, чьи костюмы для партий Анны Карениной и Анны Сергеевны из балета «Дама с собачкой» также представлены в экспозиции. Время работы: Понедельник — четверг, воскресенье: 12:00–22:00 (кассы до 21:00) Пятница: 10:00–15:00 (кассы до 14:00) Суббота и еврейские праздники: выходные