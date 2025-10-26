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О фильме: Молодая ведьма Кики по достижении 13 лет должна прожить среди людей определённое время. Вместе с котом Дзидзи она отправляется в город, где знакомится с добрым пекарем, который помогает ей начать собственное дело - экстренную службу доставки. Новая работа знакомит Кики со множеством различных людей и предоставляет возможность обрести новых друзей и совершить массу всевозможных проделок.
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