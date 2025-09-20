В тропической оранжерее ВДНХ тебя ждёт не просто концерт, а масштабное погружение в миры, где мечи звенят о доспехи, море шумит под парусами пиратских кораблей, а за каждым поворотом — новая опасность. HighTime Orchestra виртуозно оживит саундтреки из «Игры престолов», «Ведьмака» и «Пиратов Карибского моря» — приготовься к мурашкам, адреналину и восторгу. Их исполнение как меч Геральта: точное, мощное и незабываемое. Ты услышишь рокот перкуссии Ланнистеров, пронзительные скрипки Каэр Морхена, бравурные виолончели капитана Джека Воробья — и всё это в уникальных аранжировках, которые превратят зал в эпицентр приключений.