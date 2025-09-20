ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Концерт в оранжерее. Ведьмак. Игра Престолов и Пираты Карибского моря

Оранжерея ВДНХ
просп. Мира, 119, стр. 14

Начало:

Завершение:

от 1750₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

В тропической оранжерее ВДНХ тебя ждёт не просто концерт, а масштабное погружение в миры, где мечи звенят о доспехи, море шумит под парусами пиратских кораблей, а за каждым поворотом — новая опасность. HighTime Orchestra виртуозно оживит саундтреки из «Игры престолов», «Ведьмака» и «Пиратов Карибского моря» — приготовься к мурашкам, адреналину и восторгу. Их исполнение как меч Геральта: точное, мощное и незабываемое. Ты услышишь рокот перкуссии Ланнистеров, пронзительные скрипки Каэр Морхена, бравурные виолончели капитана Джека Воробья — и всё это в уникальных аранжировках, которые превратят зал в эпицентр приключений.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

МьюзАп Шоу
МьюзАп Шоу

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста