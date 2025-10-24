Ведьмак. HighTime Orchestra
просп. Мира, 119, стр. 14
Начало:
Завершение:
от 1750₽ до 3000₽
Возраст 12+
Игры
Выставки
Концерты
Про событие
Концерт в оранжерее при свечах, в волшебной Оранжерее ВДНХ HighTime Orchestra исполнит саундтреки из «Ведьмака». Представь: под стеклянными сводами, среди тропических растений, оживут любимые мелодии. Виолончели зазвучат, как голоса древних магов, скрипки сплетутся в дуэль клинков, а зал, затаив дыхание, пройдет весь путь.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи