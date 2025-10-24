Концерт в оранжерее при свечах, в волшебной Оранжерее ВДНХ HighTime Orchestra исполнит саундтреки из «Ведьмака». Представь: под стеклянными сводами, среди тропических растений, оживут любимые мелодии. Виолончели зазвучат, как голоса древних магов, скрипки сплетутся в дуэль клинков, а зал, затаив дыхание, пройдет весь путь.