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Вечерний Soundhealing в гамаках

Студия «Like a bird», Бауманская улица, 24

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Завершение:

3900₽
Возраст 18+

Про событие

Медитативная практика глубокой перезагрузки и релаксации в гамаках. Под живое звучание поющих тибетских чаш, гонга и другой перкуссии ты погрузишься в атмосферу невесомости, а ароматы натуральных аромамасел будут создавать приятный эффект. А на финал вечера запланирована чайная церемония. Ожидаемые эффекты: — Отдых и перезагрузка нервной системы — Отпустишь переживания и тревожность — Придёшь в состояние глубокого спокойствия, расслабления и умиротворенности — Повысится общий уровень энергии и гармонизируются энергетические центры в теле Подходит для любого уровня подготовки. Ведущий: Аркадий Ануфриев — основатель проекта sadhu.ru гипнотерапевт, музыкант более 20 лет, автор практикума «Любовь отца».

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