Медитативная практика глубокой перезагрузки и релаксации в гамаках. Под живое звучание поющих тибетских чаш, гонга и другой перкуссии ты погрузишься в атмосферу невесомости, а ароматы натуральных аромамасел будут создавать приятный эффект. А на финал вечера запланирована чайная церемония. Ожидаемые эффекты: — Отдых и перезагрузка нервной системы — Отпустишь переживания и тревожность — Придёшь в состояние глубокого спокойствия, расслабления и умиротворенности — Повысится общий уровень энергии и гармонизируются энергетические центры в теле Подходит для любого уровня подготовки. Ведущий: Аркадий Ануфриев — основатель проекта sadhu.ru гипнотерапевт, музыкант более 20 лет, автор практикума «Любовь отца».