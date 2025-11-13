Медитативная практика глубокой перезагрузки и релаксации под живое звучание поющих тибетских чаш, гонга, коши и другой улётной перкуссии. Ожидаемые эффекты: - Глубокое расслабление тела - Возврат внимания в тело и отдых головой - Уйдут переживания и тревожность - Повысится общий уровень энергии - Гармонизируются энергетические центры в теле - Зарядишься энергией Практика подходит для любого уровня подготовки. На этот раз уделишь внимание самому дорогому человеку в жизни. Многие уже хорошо научились давать другим и заботиться о них, а на этой встрече ты признаешься в любви к самому себе. Ведущий: Аркадий Ануфриев — основатель проекта sadhu.ru, гипнотерапевт, музыкант с более чем 20-летним стажем, автор практикума «Любовь отца». Стоимость: Раннее бронирование: для одного 3,5 тыс. | для двоих по 2,9 тыс. В день мероприятия: для одного 4 тыс. | для двоих по 3,5 тыс.