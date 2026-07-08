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Вечерний Саундхилинги с Аркадием Ануфриевым

Мансарда, улица Маршала Бирюзова, 32к1

Начало:

Завершение:

от 2900₽ до 3500₽
Возраст 18+

Про событие

Саундхилинг — медитативная практика глубокой перезагрузки и релаксации под живое звучание поющих тибетских чаш, гонга, коши и другой улётной перкуссии. Ожидаемые эффекты: — Глубокое расслабление тела — Возврат внимания в тело и отдых головой — Уйдут переживания и тревожность — Повысится общий уровень энергии — Гармонизируются энергетические центры в теле — Ты зарядишься энергией:) Подходит для любого уровня подготовки. Аркадий Ануфриев — гипнотерапевт, музыкант, саундхиллер. Стоимость: Раннее бронирование: Для одного - 2900 руб. | для двоих по 2500 руб. В день мероприятия: Для одного - 3500 руб. | для двоих по 3000 руб.

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