На веранде на крыше Рынка на Ленинском совместно со школой вокала Revoice все желающие посетители споют хором любимые хиты. Веранда на 300 посадочных мест, поэтому хор будет громким. Мероприятие пройдёт под открытым вечерним небом, принять участие может каждый, независимо от музыкального образования и уровня подготовки.